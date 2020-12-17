- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm
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- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm

17.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:06

- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm Almanya'da son 24 saatte 698 kişinin korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 24 bin 125'e yükseldi.

- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm

BERLİN - Almanya'da son 24 saatte 698 kişinin korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 24 bin 125'e yükseldi.

Korona virüs (Covid-19) salgını dünya genelinde yayılmaya devam ederken Covid-19 kaynaklı can kayıpları her geçen gün artıyor. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 26 bin 923 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, salgının başlangıcından bu yana toplam vaka sayısının 1 milyon 406 bin 161'e yükseldiğini açıkladı. Enstitü verilerine göre, korona virüs nedeniyle son 24 saatte 698 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 24 bin 125'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 47 bin 600 kişinin ise iyileştiği kaydedildi. Almanya'da Covid-19 aktif vaka sayısının 334 bin 436 kişi olduğu belirtildi.

- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm
- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm
- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm
- Almanya'da son 24 saatte korona virüsten 749 ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KOCA

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