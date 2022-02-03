Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA, Mesut Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde kandil programları düzenlendi.

Üç ayların müjdeleyicisi olarak kabul edilen Regaip Kandili münasebetiyle Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Almanya'daki camilerde kandil programları düzenlendi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Köln Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması Türkiye birincisi Bünyamin Akdağ'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, tekbir ve salavatlar getirildi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, gecenin anlam ve önemini anlatan vaazında, bu gecenin dua ve ibadetle geçirilmesi gereken maneviyatı büyük bir gece olduğunu ifade etti.

Regaip Kandili'nin mübarek üç ayların müjdecisi olduğunu hatırlatan Türkmen, recep ve şaban aylarının ardından Müslümanlar olarak 11 ayın sultanı ramazana kavuşmanın heyecanını yaşayacaklarını aktardı.

Gecenin sonunda din görevlileri Naci Şengün, Nasuh Aydemir, Mustafa Kader, Bünyamin Akdağ birlikte ilahi okuyup, cemaatle dua etti.

Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Almanya'da Regaip Kandili dualarla idrak edildi

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Regaib Kandili, Almanya, kandil, Akdağ, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title