Almanya'da PKK destekçileri Alman polisini protesto etti
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Almanya'da PKK destekçileri Alman polisini protesto etti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Merkezi Belçika'da bulunan ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin (KCDK-E), Almanya'nın Bergisch-Gladbach kentinde planladığı toplantı, Köln polisi tarafından Cuma günü yasaklandı.

Merkezi Belçika'da bulunan ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi'nin (KCDK-E), Almanya'nın Bergisch-Gladbach kentinde planladığı toplantı, Köln polisi tarafından Cuma günü yasaklandı. Yasağa rağmen Avrupa'nın çeşitli ülke ve şehirlerinden Köln'e gelen yaklaşık 300 kişi, Köln'ün Deutz semtinde bugün Alman polisini protesto etti.

Köln Polisi tarafından Cuma günü toplantıları iptal edilen ve PKK'ya verdiği destekle bilinen KCDK-E yanlıları, Köln'ün Deutz Tren Garı önünde Alman polisini protesto etti. Alman polisinin geniş takviye kuvvetleri ile Deutz semtinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Yaklaşık 300 kadar protestocu, geçen aylarda kırmızı bültenle aranan ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen teröristlerin afişleri önünde saygı duruşunda bulundu.

Köln Polis Teşkilatı'ndan Michael Esser, Cuma günü basına yaptığı açıklamada Avrupa genelinde KCDK-E'nin üst düzey 200 yetkilisinin katılacağı bir toplantı planını öğrendiklerini ifade ederek "Yasaklı örgütün Avrupa çapında üst düzey yöneticilerinin bir araya geleceği bir buluşmadan haberdar olduk ve buna müsaade etmeyeceğiz? demişti.

Almanya'da PKK destekçileri Alman polisini protesto etti
Almanya'da PKK destekçileri Alman polisini protesto etti
Almanya'da PKK destekçileri Alman polisini protesto etti
Almanya'da PKK destekçileri Alman polisini protesto etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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