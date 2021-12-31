Son dakika haberleri! Almanya'da korkutan kaza
Son dakika haberi... - Almanya'da korkutan kaza Almanya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araçtan biri alev aldı.
- Almanya'da korkutan kaza
DUSSELDORF - Almanya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araçtan biri alev aldı.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Karşılıklı yönlerden gelen 2 aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri alev aldı. Araç sürücüleri de dahil olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.