Son dakika haberleri! Almanya'da korkutan kaza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Almanya'da korkutan kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... - Almanya'da korkutan kaza Almanya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araçtan biri alev aldı.

- Almanya'da korkutan kaza

DUSSELDORF - Almanya'da meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 araçtan biri alev aldı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi. Karşılıklı yönlerden gelen 2 aracın çarpıştığı kazada, araçlardan biri alev aldı. Araç sürücüleri de dahil olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Son dakika haberleri! Almanya'da korkutan kaza

Son dakika haberleri! Almanya'da korkutan kaza

Son dakika haberleri! Almanya'da korkutan kaza

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı yılbaşı nedeniyle alınacak tedbirleri belirledi

 Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya'da şiddetli fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi, uyarılar çok ciddi: Beklenen hadiseler sıradan değil

 'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title