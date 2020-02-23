Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz'
Haberler » Dünya » Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz' - Haberler

Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz'

Almanya'nın Hanau kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü. Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın yaptığı konuşmada, "Bu alçak saldırılarla Türkleri korkutup, sindirip bu ülkeden ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz" dedi

23.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:42
Almanya'da ırkçı saldırıya tepki: 'Türkleri korkutup ayrılacaklarını sanıyorsanız yanılıyorsunuz'

'nın kentinde, ırkçı terör saldırısını protesto etmek için yaklaşık 10 bin kişi yürüdü.


Kurt-Schumacher Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, "Teröre ve İslam Düşmanlığına Karşı" düzenlenen yürüyüşte, ellerinde terörü lanetleyen dövizlerle kent merkezindeki Marktplatz'a yürüdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler