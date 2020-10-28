Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bomba bulundu
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Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bomba bulundu

28.10.2020 11:56 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:00
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bomba bulundu

Almanya'nın Nürnberg şehrinde bir sokakta dün yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu.

Almanya'nın Nürnberg şehrinde bir sokakta dün yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogram bomba bulundu. 

Almanya'nın Nürnberg şehrindeki Brunecker sokağında dün yapılan inşaat çalışması sırasında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kilogramlık bomba bulundu. Bombanın bugün etkisiz hale getirileceği, bomba imha çalışması sırasında ise çevredeki yerleşim yerleri ile işyerlerinin tahliye edileceği belirtildi. Yaklaşık 2 bin 500 kişinin Meistersingerhalle konser salonuna yerleştirileceği ifade edildi.


Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 250 kiloluk bomba bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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