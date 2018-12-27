Almanya'da Helal Sertifikası Alan Çikolata Markası Protesto Edildi

Almanya'da aşırı sağcı gruplar, Müslüman tüketicilere yönelik helal sertifikası alan çikolata markasını protesto etti.

Almanya'da aşırı sağcı bir grup, Müslüman tüketiciler için helal sertifikası aldığını duyuran ünlü çikolata markası Toblerone'ye karşı boykot başlattı. Çikolatanın üretici firması Mondelez'in Nisan ayından beri helal çikolata üretildiğini ve helal sertifikası alındığını açıklamasının ardından Alman Aşırı Sağ Partisi (AFD), söz konusu açıklamayı Almanya'daki "İslamlaşma" eğiliminin bir parçası olarak nitelendirdi. AFD Sözcüsü Jorg Meuthen ise, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ne Almanya'da ne de Avrupa'da İslamlaşma yok. Bu ünlü çikolata markasının helal sertifikası alması tamamen tesadüf" dedi. Meuthen'in paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda kullanıcı, #BoycottToblerone etiketi altında birleşerek memnuniyetsizliklerini dile getirdi.

Mondelez şirketi ise yaptığı açıklamada, tutkularının herkesin keyif alabileceği ürünler yapmak olduğunu bildirdi. Marka, "Bu nedenle dünyadaki geniş yelpazedeki tüketicilerimizin farklı tercihlerine ve gıda gereksinimlerine cevap vermemiz bizim için önemli" dedi. - BERLİN

Kaynak: İHA