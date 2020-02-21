Almanya'da göçmenleri hedef alan saldırıya dair yeni detaylar: 'Bu insanlar tamamen imha edilmeli'

21.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:22

Almanya'nın Hanau kentinde göçmenlerin yaşadığı semtteki iki ayrı nargile kafeye silahlı saldırı düzenleyen şahsın daha önce internette "aramızdaki birçok ırk veya kültür tamamen imha edilmeli" ifadeleriyle çağrı yayımladığı ortaya çıktı.



Yetkililer, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişiyi öldüren saldırganın paylaşımlarında ırkçı motiflerin yer aldığını doğrularken Almanya Şansölyesi Angela Merkel, saldırının ülkedeki ırkçılık zehirini ortaya çıkardığını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle