Almanya'da Dar Gelirli Emeklinin Maaşı 447 Euro Artıyor

ALMANYA Çalışma Bakanı Hubertus Heil büyük koalisyon hükümetinin anlaştığı temel emeklilik üzerine bir taslak hazırladı. Taslağın ayrıntılarını Bild am Sonntag gazetesine açıklayan Bakan Hubertus Heil, dar gelirli emeklilerin ayda 447 Euro'ya kadar daha fazla maaş alacaklarını vurguladı. Çalışma Bakanı Heil, artışa 1 Ocak 2021 yılından itibaren başlamayı planladıklarını ve yeni düzenlemeden 3 ile 4 milyon arasında düşük gelirli emeklinin yararlanacağını söyledi.

35 YIL ÇALIŞMA ŞARTI

Bakan Hubertus Heil "Ömür boyu çalışmış çok sayıda insan düşük ücretle çalıştığı için temel yardıma muhtaç. Ben bunu değiştirmek istiyorum. Onlarca yıl ağır işlerde çalışmış birinin, hiç çalışmamış birinden daha fazla kazanma hakkı var" dedi. Büyük koalisyon hükümeti koalisyon sözleşmesinde dar gelirli emekliler için bir temel emeklilik ödenmesi ve miktarın temel yardımın yüzde 10 üzerinde olması konusunda uzlaşmıştı. Çalışma Bakanı'nın bu çerçevede hazırladığı temel emeklilik taslağı 35 yıl emekli sigortasına prim ödemiş, çocuk eğitimi veya bakım hizmeti vermiş, emeklilik maaşının yıllık ortalaması 0.8 puanın altında olan düşük gelirli emeklileri kapsıyor. Taslağa göre bu şartları yerine getiren emeklilere ayda en fazla 447 Euro'ya kadar daha fazla emekli maaşı ödenecek.

961 EURO'YA ÇIKACAK

Çalışma Bakanı Heil, "Devamlı asgari ücret üzerinden çalışmış biri, 447 Euro daha fazla emekli maaşı alacak. Ama emekli geliri asgari ücretin biraz üzerinde olanların maaşını da artırmak istiyoruz" dedi. Çalışma Bakanı Heil'in verdiği örneğe göre 40 yıl boyunca asgari ücret üzerinden çalışmış bir kuaför 514 Euro emekli maaşı alıyor. "Bu çok onursuz" diyen Çalışma Bakanı Heil, "Benim taslağıma göre böyle birinin emekli maaşı bir anda ayda 961 Euro'ya çıkacak" diye konuştu. Çalışma Bakanı'nın hazırladığı temel emeklilik taslağının önce bakanlar kurulundan geçerek Meclis'e gelmesi gerekiyor. Meclis'in ve ardından eyaletler meclisinin de onayından geçtikten sonra taslak yasa olarak yürürlüğe girecek. Dar gelirli emeklilere yapılacak bu zam vergilerden karşılanacak. Bunun yılda 5 milyar Euro civarında tutacağı hesaplanıyor.