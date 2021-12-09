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Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Tığlı - Haberler | Güncel

- Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı Almanya'nın Bochum kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin otoparkında kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi.

- Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı

BOCHUM - Almanya'nın Bochum kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Merkez Camii'nin otoparkında kundaklanan araç kullanılamaz hale geldi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum kentindeki Schmidtstr Caddesi'nde DİTİB Merkez Camii'nin otoparkında bulunan bir araç, yerel saatle 02.50 sıralarında kundaklandı. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Bochum DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Adnan Akçay yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi. Akçay, kamera kayıtlarına göre bir kişinin camiye ait otoparka girdiğini ve altına benzin dökerek aracı yaktığını söyledi. Akçay, yanan aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Ayrıca camiye 500 metre uzaklıkta başka bir elektrikli aracın da kundaklanmaya çalışıldığını söyleyen Akçay, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını belirtti.

Son yıllarda, Almanya'da camilere karşı artan saldırılar halkı huzursuz ederken, bugüne kadar gerçekleşen saldırılan failleri de yakalanamadı.

Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı

Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı

Almanya'da cami otoparkında araç kundaklandı

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