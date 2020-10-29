Almanya'da otomobil kalabalığa daldı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bir otomobil, yol kenarındaki bir grup kişinin arasına daldı. Kaza sonucu, 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 kiş ide yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Kempen kasabasında saat 16.30 sıralarında bir kişi aracı ile kaldırım ve bisiklet yolunda bulunanlara çarptı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır şekilde yaralandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin çocuk olduğu aktarıldı.

SÜRÜCÜNÜN KALABALIĞA BİLEREK ÇARPTIĞINA DAİR İPUÇLARI VAR

Güvenlik güçleri olayın ardından bazı caddeleri trafiğe kapatırken, sürücünün kalabalığa bilerek çarptığına dair ipuçlarının olduğu açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı