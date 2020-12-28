Almanya'da BioNTech koronavirüs aşısı olan ilk Türk Zeynep Hemşire oldu

Almanya'da BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısı uygulanmaya başlanırken ve denemeler dışında ilk kez aşılanan Türk ise yoğun bakım hemşiresi Zeynep Kallmayer oldu. Frankfurt Üniversite Kliniği'nde çalışan Türk hemşire, aynı zamanda Hessen Eyaleti'nin aşılanan ilk kişisi de oldu.

Almanya, dünden itibaren yaşlıları, yaşlı bakım uzmanlarını ve yoğun bakım çalışanlarını aşılamaya başladı. Dün, Hessen Eyaleti'ndeki ilk aşıyı Türk hemşire Zeynep Kallmayer oldu.

"Ben Anadolu'nun tam ortasında bir ahırda doğdum, doğuştan bağışıklığım var" diye gülümseyen Zeynep, yine de tabii ki aşı olmak gerektiğini söyledi.

"KIZIM OLDU, BANA BULAŞMADI"

50 yaşında olan Frankfurt Üniversite Kliniği'nin yoğun bakım servisinde çalışan Zeynep, aynı zamanda dünyada ilk aşılanan Türk unvanını da aldı. Zeynep hemşirenin çalıştığı bölüm, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakıma alınanların bulunduğu yer. Yani en acil ve önemli bölüm. Zeynep hemşire, aşıdan sonra, "Bu aşı, ben ve arkadaşlarım için salgından sonraki en güzel Noel hediyesi oldu" diye konuştu. Zeynep'ten sonra aynı hastanede görevli 185 kişi daha aşılandı.

Zeynep Hemşire, "Bu aşı en güzel Noel hediyesi oldu" dedi.

"AHIRDA DOĞDUM, BİR ŞEY OLMAZ"

Zeynep hemşire, hastalıkla ilgili duygularını ve yaşadıklarını soranlara, gülümseyerek, "Her gün insanların nasıl acı çektiğini görüyoruz. Benim kızım ve erkek arkadaşı da koronavirüse yakalandı. Şansa, ikisinin hastalığı da hafif şiddette geçti. Bana bulaşmadı. Benim bağışıklık sistemim iyi. Orta Anadolu'da bir ahırda doğmuşum. Tabii ki, yine de aşı oldum" ifadesini kullandı.

"ARA VERMEDEN BÜTÜN İNSANLARIMIZI AŞILAYACAĞIZ"

Hessen eyaletinde 10 bin aşının ve devamında gelecek aşıların, aralıksız yapılacağı belirtildi. Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, "Aşı normale dönüş için çok önemli. Biz de ara vermeden bütün insanlarımızı aşılayacağız. Tatil, ara ve boşluk vermeden aşı tedariki yapacağız, aşılamayı bitireceğiz" diye konuştu.