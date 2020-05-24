Almanya'da bayram namazı spor sahasında kılındı
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Almanya'da bayram namazı spor sahasında kılındı

Almanya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun şekilde camilerin yanı sıra stadyumlar, spor salonları ve açık alanlarda bayram namazlarını kıldı.

24.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:28

Almanya'da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere uygun şekilde camilerin yanı sıra stadyumlar, spor salonları ve açık alanlarda bayram namazlarını kıldı. Düsseldorf kenti yakınlarındaki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Willich Camisi'nde bayram namazı, belediye tarafından tahsis edilen stadyumda kılındı. Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde abdestini alıp, seccade ve maskesiyle geldiği stadyumda cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti.

Almanya'da bayram namazı spor sahasında kılındı

Kaynak: AA

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