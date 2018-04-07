Almanya da Başörtüsü Yasağına Hazırlanıyor

Bild gazetesine konuşan Kuzey Ren- Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanı Joachim Stamp, 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirmeyi düşündüklerini açıkladı. Stamp, "Dini inançlarını kendi hür iradeleriyle seçecek olgunlukta olmayan çocuklar başörtüsü takmaya zorlanamaz. Bu yüzden yasağın değerlendirilmesi gerekir" dedi. Bakan Stamp, başörtüsü takma konusunda kendi iradesiyle kararı sadece yetişkin kadınların verebileceğini söyledi.

Eyalet Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler de getirilmesi düşünülen yasağı savunarak, "Öğretmenler ilkokullarda henüz yedi yaşındaki kız öğrencilerin başörtüsüyle derse gelmesine giderek daha sık tanık oluyor" dedi. Güler, nadir de olsa başörtüsü takma yaşının anaokuluna kadar inebildiğini ifade etti.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da hafta içinde yaptığı açıklamada, "Başbakan Yardımcımla birlikte, Milli Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına 'çocuk koruma yasası' üzerinde çalışmaları talimatını verdik. Buradaki ana hedef, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması" demişti.