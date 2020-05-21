Almanya'da aynı inşaat yerinde üçüncü kez bomba bulundu Almanya'nın Nürnberg kentinde, İngolstadter sokağında yapılan inşaat çalışmaları sırasında birkaç gün ara ile üçüncü kez İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı açıklanan bomba bulundu.

Almanya'nın Nürnberg kentinde, İngolstadter sokağında yapılan inşaat çalışmaları sırasında birkaç gün ara ile üçüncü kez İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı açıklanan bomba bulundu.

İlki 125 kilo, ikincisi ise 500 kilo olan bombaların üçüncüsünün de iki fünyeli ve 500 kilo olduğu açıklandı. Bir Türk marketinin de bulunduğu sokak ve çevresinde oturanlar tahliye edilirken; bomba uzmanı Michael Weiss'in bombayı imha etmesinin ardından çevre sakinlerinin de evlerine döndüğü belirtildi.

Kaynak: DHA