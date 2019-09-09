Almanya'da aşırı sağcı adayın muhtar seçilmesine siyasilerden tepki: Nazilerle çalışmayız

Almanya'da aşırı sağcı adayın muhtar seçilmesine siyasilerden tepki: Nazilerle çalışmayız

Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir köyde yöneticilerin neo-Nazi Partisi üyesini oy birliği ile muhtar seçmesi siyasilerin tepkisine neden oldu.

09.09.2019 23:15
Almanya'da aşırı sağcı adayın muhtar seçilmesine siyasilerden tepki: Nazilerle çalışmayız

Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir köyde yöneticilerin neo-Nazi Partisi üyesini oy birliği ile muhtar seçmesi siyasilerin tepkisine neden oldu.


Frankfurt yakınlarındaki Waldsiedlung Konseyinin yedi üyesi, tek aday olan aşırı sağcı Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) üyesi Stefan Jagsch'i oy birliğiyle muhtar olarak seçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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