- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

25.07.2020 21:09 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:14

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

KÖLN - Almanya'nın Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bulunan Wesel kenti yakınlarında bir apartmanın üzerine küçük uçak düştü. Yetkililer, apartmanda iki ailenin yaşadığını ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Polis ekipleri kazanın ardından bölgeye giriş ve çıkışları durdururken, itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

- Almanya'da apartmanın üzerine küçük uçak düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

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