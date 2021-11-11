Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu başladı

Almanya'da her yıl düzenlenen ve "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval sezonu açıldı.

Ülkede her yıl geleneksel olarak 11 Kasım'da yerel saatle 11.11'de başlayan karnaval sezonunda Köln, Düsseldorf ve Mainz şehirleri başta olmak üzere, birçok büyük kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Vatandaşlar, karnaval sezonunun en renkli yaşandığı şehirlerden Köln'deki Heumarkt Meydanı'nda toplandı.

Karnavala katılanlar, hep bir ağızdan 11'den geriye sayarak karnaval sezonunu başlattı.

Birbirinden renkli ve ilginç kıyafetler giyen katılımcılar, müzikler eşliğinde dans ederek karnavalı kutladı.

Karnavalın açılışında Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker hazır bulundu.

Karnaval sezonu

Karnaval, özellikle Ren Havzası çevresinde yaşayan Katolik kesime özgü bir gelenek olarak biliniyor. Almanya'da karnaval dönemi, 28 Şubat 2021'de "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) adı verilen büyük karnaval geçidiyle doruk noktasına ulaşacak ve 2 Mart 2021'de "Aschermittwoch" (Kül Çarşambası) adı verilen gün sona erecek.

Karnavalın ardından "Fastenzeit" denilen ve 40 gün süren, Hristiyanların et ve et ürünlerini tüketmediği "oruç" dönemine girilecek.

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