Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız"
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: "Daha kararlı adımlar atmak zorundayız"

14.12.2020 15:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:27
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier:

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alınan önlemlere rağmen korona virüs salgınına karşı istenen sonucu alamadıklarını ve durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, alınan önlemlere rağmen korona virüs salgınına karşı istenen sonucu alamadıklarını ve durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Daha kararlı adımlar atmak zorundayız" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülke genelinde tam kapanma öncesinde bugün durumu değerlendirdi. Salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğu uyarısı yaparak durumun çok ciddi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Bir haftada binlerce kişi öldü. Ek kısıtlamalara gitmeden olmayacak. Şimdiye kadarki çabalar sonuç vermedi. Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin aldığı ve Çarşamba gününden itibaren kapanmaya gidilmesi kararını destekliyoruz. Alınan bu kararların Federal Cumhuriyet tarihindeki en güçlü kısıtlamalarla karşı karşıya olacağız" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce insan hayatını kaybediyor"

24 Aralık'ta başlayacak olan Noel kutlamalarının daha sonra telafi edilebileceğini söyleyen Alman Cumhurbaşkanı, "Salgın nedeniyle Noel'i ve yeni yılı farkı kutlayabiliriz. Arkadaşlarımıza ve akrabalarımızı hediyelerle daha sonra da sevindirebiliriz. Şu an önemli olan sağlığımızı korumak ve hayat kurtarmaktır. Tatil döneminde temasın en aza indirilmesinin önemine dikkat etmeyiz. Salgın nedeniyle hızla artan yoğun bakım hasta sayısı ve sağlık sistemini çökertecek boyutlara ulaşmasına izin vermemeliyiz. Her gün on binlerce kişiye virüs bulaşıyor, yüzlerce insan hayatını kaybediyor. Yoğun bakım ünitelerindeki ve huzurevlerindeki doktorlar ve hemşireler zaten sınırlarını aşmış bulunuyor. Salgın ile mücadelede bugüne kadar çabalarımız yeterli değil, daha tutarlı davranmanız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"Önümüzdeki günler hepimiz için bir sınavdır"

Salgınla mücadelede halkın oynadığı rolün önemli olduğunu, herkesin kendisini ve çevresindekileri korumak için ek olarak ne yapabileceği sorusunu kendisine sorması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Hedefimiz yeni vaka sayılarını olabildiğince hızlı bir şekilde düşürmek ve düşük seviyede tutmaktır. Bu ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde temaslarımızı ve karşılaşmalarımızı kökten sınırlarsak başarılı olabilir. Önümüzdeki günler hepimiz için bir sınavdır. Hep birlikte bu krizi atlatacağımıza inanıyorum. Bunu başarmak zorundayız. Başaracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, virüse karşı mücadelede çok önemli bir aşamaya girildiğini, tıbbi bilginin ve tedavi seçeneklerinin artık birkaç ay öncesine göre çok daha gelişmiş durumda olduğunu ifade ederek, ilk aşıların Aralık ayında Almanya'da onaylanacağını dile getirdi. Yüzlerce aşı merkezi kurularak ve aşılar yılbaşından hemen sonra başlayacağını sözlerine ekleyen Steimeier, "Eminim şu anda gösterdiğimiz sorumluluk, bir süre daha üstleneceğimiz yükler boşuna değildir. Özellikle risk altında olanları, çok sayıda hasta olanları ve yoğun bakım ünitelerinde yaşam mücadelesi verenleri düşünelim" ifadesini kullandı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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