Alman uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee müslüman oldu

09.09.2019 16:51

Alman Uyruklu Karl Heinz Ernst Schnee Kırşehir müftülüğünde müslüman oldu.



Kırşehir İl Müftülüğüne 06/09/2019 tarihinde verdiği dilekçe ile müslüman olmak istediğini beyan eden Karl Heinz Ernst Schnee İl Müftülüğünde yapılan İhtida töreninde İl kelime-i şehadet getirerek müslüman oldu.



İl Müftüsü Mehmet Yaman, Karl Heinz Ernst Schnee'nin ihtida töreninde yaptığı konuşmada, "Hayırlı mübarek olsun, sizi tebrik ediyorum. Şimdi bu cümleyi söylemekle birlikte yeniden doğmuş gibi tertemiz oldunuz, geçmiş günahlardan arındınız" dedi.



Müftü Yaman müslüman olanların yapması gerekenleri ise şöyle anlattı: "İslama giren insanın görevleri vardır. Biraz önce söylediğiniz Kelime-i Şehadetle birlikte günde beş vakit namaz kılmak, Ramazan ayında oruç tutmak, şartlarını taşıyorsa malının, kazancının zekatını her yıl vermek ve imkanı varsa ömürde bir defa hac yapmaktır".



Yapılan törenin ardından İl Müftüsü Yaman, müslüman olan Karl Heinz Ernst Schnee'ne Almanca Kur'an-ı Kerim meali ve ilmihal hediye edip dua etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA