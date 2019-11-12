Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı
Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 IŞİD’liyi gözaltına aldı.
Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde IŞİD adına patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 kişiyi gözaltına aldı.
Frankfurt savcısı Nadja Niesen, ev yapımı bomba üretmek ve internet üzerinden silah satın almak girişiminde bulunan 24 yaşındaki Makedon kökenli kişinin baş zanlı olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle