Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı
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Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı

Alman polisi, ülkenin batısında Offenbach kentinde patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri Makedonya kökenli 3 IŞİD’liyi gözaltına aldı.

12.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:31
Alman polisi, saldırı hazırlığında olduklarından şüphelenilen 2 Türk'ü gözaltına aldı

Alman polisi, ülkenin batısında kentinde IŞİD adına patlayıcıyla bombalı saldırı düzenleme hazırlığı içinde oldukları şüphesiyle ikisi Türk, biri kökenli 3 kişiyi gözaltına aldı.


Frankfurt savcısı Nadja Niesen, ev yapımı bomba üretmek ve internet üzerinden silah satın almak girişiminde bulunan 24 yaşındaki Makedon kökenli kişinin baş zanlı olduğunu açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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