Alman polisi canlı yayını bastı
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Alman polisi canlı yayını bastı

20.11.2020 10:17 | Son Güncelleme: 20.11.2020 10:21
Alman polisi canlı yayını bastı

Alternatif tıp uzmanı olan ve ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapan Dr. Andreas Noack'ın, canlı yayın yaptığı sırada, Alman polisi tarafından evine baskın düzenlendiği ve tutuklandığı anlar kameraya yansıdı.

Almanya'da polis memurları Youtube kanalından yayın yapan doktor Andreas Noack'ın evine canlı yayın sırasında baskın düzenledi.

Yayın sırasında şaşkına dönen Noack, bir hayli panikledi. Yayın devam ederken yapılan baskında korkusunu gizleyemeyen doktor, ne yapacağını bilemedi.

CANLI YAYINI BASTILAR

Canlı yayını basan Alman polisi, Noack ve evde bulunan diğer kişiye ellerini göstererek yere yatmalarını söyledi. O anlar canlı canlı kaydedildi.

Alternatif tıp uzmanı olan Noack, ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapıyor.

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