Alman polisi canlı yayını bastı

Alternatif tıp uzmanı olan ve ilaca bağımsız iyileşme yöntemleri hakkında YouTube kanalından bilgilendirmeler yapan Dr. Andreas Noack'ın, canlı yayın yaptığı sırada, Alman polisi tarafından evine baskın düzenlendiği ve tutuklandığı anlar kameraya yansıdı.