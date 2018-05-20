Alman Polis Köpeğinin Saldırdığı Galatasaray Taraftarı Dha'ya Konuştu

açıklamalarda bulundu. Arkadaşları ile Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak için her zaman gittikleri bölgeye gittiklerini kaydeden Çolak, "Sakince kimseye zarar vermeden kutlama yaptık. Bir süre sonra polisler geldi ve eğlendiğimiz mekanı boşaltmamızı istediler. Uyarıda bulunduktan hemen sonra yanlarında getirdikleri köpek ile üzerimize saldırdılar. Köpek üzerime doğru koştu ve karnımı ısırdı. Yara şu an bantlı, hastanede tedavi altındayım. Bir anda şok oldum ve o şokla kendimi hastanede buldum. Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım, takımımın şampiyonluğu kutlu olsun. En içten dileklerimde Galatasaray'ın başarılarının devamını diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Taraftarların kaçmaları

Polisin köpekle taraftarların arasına girmesi

Yerde kalan taraftar

Polisin taraftarın üzerinden köpeği alması

Tufan Çolak'ın açıklamaları (ÖZEL) - İstanbul