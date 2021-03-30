Alman otomotiv firması Volkswagen'ın isim değiştirdiği iddiası

Alman otomotiv firması Volkswagen, önümüzdeki ay yayımlamayı planladığı basın açıklamasını yanlışlıkla sitesinden paylaştı. Açıklamada firmanın ABD operasyonu için ismini Voltswagen of America olarak değiştireceği bilgisi yer aldı. İsim değişikliği iddialarıyla ilgili şirket sözcüsü yorumda bulunmazken konu hakkında bilgi sahibi kişiler ise basın açıklamasının doğruluğunu teyit etti.

Volkswagen, bir ay sonra yayımlamayı planladığı basın açıklamasını pazartesi günü yanlışlıkla sitesinden yayımladı. Yanlışlıkla yayımlanan açıklama, Volkswagen'ın ABD operasyonu için ismini Voltswagen of America olarak planını açığa çıkarmış oldu.

DOĞRULUĞU TEYİT EDİLDİ

Şirket sözcüsü konuyla ilgili bir yorumda bulunmazken konuyla ilgili bilgi sahibi kişiler basın açıklamasının doğruluğunu teyit ettiler. Yanlışlıkla yayımlanan açıklamaya göre, şirketin isim değişikliğinin mayıs ayında gerçekleşmesi ve Volkswagen'ın elektrikli teknolojilere yatırım planının kamusal bir duyurusu olması bekleniyordu.

Açıklamada, "Volkswagen mirasının temellerinin korunacağı" belirtilirken, şirketin benzinli arabalar için kullandığı koyu mavi logosu yerine, yeni elektrikli arabalarda açık mavi yeni bir logonun kullanılacağı vurgulanıyordu.