Alman kentinin aslında var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül

22.08.2019 23:00

Almanya'da bir şehir, 'tartışmasız bir delille' bu şehrin var olmadığını ispatlayana 1 milyon euro ödül verecek.



Okunduğu zaman uydurma bir haber gibi görünen olay yaklaşık 25 sene önce başlayan bir 'şehir efsanesinin' gerçeğe dönüşmüş hali diyebiliriz. Üstelik Almanya'da sanayinin en çok geliştiği bir bölgede. Euronews.com'da Görüntüle