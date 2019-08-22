Alman kentinin aslında var olmadığını kanıtlayana 1 milyon euro ödül
Bielefeld (Bilafat), 300 bin nüfuslu bir sanayi şehri. Ancak burası Almanya'da on yıllardan beri 'var olmayan kent' ya da 'hiçbir şeyin olmadığı şehir' olarak biliniyor. Bielefeld Şehri Konseyi, şehrin kesin delillerle var olmadığı ispatlayan bir kişiye 1 milyon euro ödül verileceğini duyurdu.
22.08.2019 23:00
Almanya'da bir şehir, 'tartışmasız bir delille' bu şehrin var olmadığını ispatlayana 1 milyon euro ödül verecek.
Okunduğu zaman uydurma bir haber gibi görünen olay yaklaşık 25 sene önce başlayan bir 'şehir efsanesinin' gerçeğe dönüşmüş hali diyebiliriz. Üstelik Almanya'da sanayinin en çok geliştiği bir bölgede. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com