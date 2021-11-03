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Allianz Türkiye'nin pazarlama ekibine The Hammers'dan ödül

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Allianz Türkiye'nin pazarlama ekibine The Hammers'dan ödül

Allianz Türkiye, bu yıl ikinci kez düzenlenen The Hammers Awards'da pazarlama ekibinin 'Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı' kategorisinde 'altın ödül' kazandığını duyurdu.

Allianz Türkiye, bu yıl ikinci kez düzenlenen The Hammers Awards'da pazarlama ekibinin 'Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı' kategorisinde 'altın ödül' kazandığını duyurdu.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Allianz Türkiye Pazarlama ve Dijital Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Onur Kırcı, "Pazarlama ve dijital sigortalar ekibi olarak cesur ve yaratıcı fikirleri, insan odaklı ve teknoloji destekli çözümleri harmanlayarak pazar dinamiklerine ve değişikliklerine hızlı ve proaktif reaksiyon veriyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak adına hayata geçirdiğimiz projelerin ve yaratıcı iletişim dilimizin The Hammers Awards'da altın ödül başta olmak üzere toplam 4 kategoride ödüle layık görülmesinden mutluluk duyuyor, attığımız bu adımların ve çabalarımızın karşılığını aldığımızı hissediyoruz" dedi.

Şirket, bu yılki The Hammers Awards'da "Sigortacılık Sektöründe En İyi Pazarlama Takımı" kategorisinde aldığı altın ödülün yanı sıra "En İyi Video Pazarlama Takımı" kategorisinde gümüş, "En İyi İçerikle Pazarlama Takımı" ve "En İyi Sadakat Programı" kategorilerinde ise bronz ödülün sahibi olduğunu bildirdi.

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen The Hammers Awards, Türkiye sınırları içerisindeki tüm şirketlerin pazarlama ve pazarlamayı kapsayan tüm alt bölümlerindeki ekip başarısını, Türkiye'nin değerli CMO'larının jüri değerlendirmesiyle ödüllendiriyor.


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