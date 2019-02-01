Allâme Büyük Sürprizlerle Dolu Albümü "AV" İle Karşınızda!

18 Ocak'ta tüm dijital müzik platformlarda yayınlanan "Işıklar" şarkısıyla müzikseverlere albümden tadımlık bir dinleti sunan Allame, 10 şarkıdan oluşan ve "Yandım" parçasının Aspova, diğer tüm şarkıların alt yapılarının kendi imzasını taşıdığı "AV" albümüyle bugün tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Mix – mastering işlemlerinin Çağıl Nuhut'a ait olduğu albümün kapak tasarımı ise ressam Uğur Güler tarafından tuvale aktarıldı.

ALBÜMÜN BÜYÜK SÜRPRİZİ "NEŞET ERTAŞ"

Patron, Aspova, Tahribat – İsyan ve Hasip Aksu gibi ünlü rapçilerin düetleriyle eşlik ettiği şarkıların yanı sıra, albümün 6. track'ı olan "Söyle feat. Neşet Ertaş" albümün en dikkat çeken şarkılarından biri olmaya aday!

Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde konser verip, kariyerine 16 albüm, yüzlerce şarkı sığdıran Allâme, "AV" albümüyle dinleyicilerinin uzun süren bekleyişini sonlandırıyor.

"IŞIKLAR" VIDEO KLİBİ YouTube'da!

Çağatay Kıray yönetmenliğinde çekilen, cam sanatçısı İlker Yaman ve eserleriyle mistik bir hava yaratan sanatçı Ebrahel Lurci'nin sanat yönetmenliğini üstlendiği "Işıklar" video klibi Basemode Records YouTube kanalında sizlerle!

Kaynak: Bültenler