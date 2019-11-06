ALKÜ'de Tıp Fakültesi bir ilk gerçekleştirdi

06.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:08

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğrencisinin TÜBİTAK projesinin sonuçları Alzheimer hastalarına umut ışığı oldu.



2018 yılı TÜBİTAK 2209A Yurt İçi Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri 1. dönemde desteklenmesine karar verilen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin ilk TÜBİTAK öğrenci projesi olma özelliği taşıyan proje başarıyla tamamlanarak, sonuç raporu TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Danışmanlığını Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İshak Suat Övey'in yaptığı Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Yücel, ALKÜ Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarlarında yaptığı çalışma ile Zencefil (ginger) özütünün Alzheimer hastalığında sinir hücrelerinin ölümünü azalttığını, oksidatif strese duyarlı iyon kanallarını da (TRPV1) inhibe ederek de bunu sağladığını buldu. Dr. İshak Suat Övey ve öğrenci Özge Yücel hedeflerinin ALKÜ'nün adını ulusal ve uluslararası platformlarda duyuracak, ülkemiz ve milletimize fayda sağlayacak projeler üretmek olduğunu vurguladılar. Ayrıca bu projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen ALKÜ ailesine ve TÜBİTAK'a teşekkürü bir borç bildiklerini ifade ettiler. ALKÜ'nün ve Tıp Fakültesi'nin ilk TÜBİTAK öğrenci projesi olması yanı sıra bu başarının önümüzdeki yıllarda birçok öğrenciye de örnek olması bekleniyor.



Sonuçların TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinin ardından ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Övey ile Yücel'i makamına kabul ederek tebrik etti. Rektör Kalan, "Akademisyenlerimizin öncelikle öğrencileri TÜBİTAK destekli projelere yönlendirmesi beni son derece mutlu etti. Biz gençlerimizi buradan en iyi şekilde mezun etmeliyiz çünkü onlar bizlerin aydınlık yarınlarıdır. Bu vesileyle projeyi başarıyla tamamlayarak bizleri gururlandıran öğrencimiz Özge Yücel ve Öğretim Üyemiz Sayın Dr. Öğr. İshak Suat Övey'i tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA