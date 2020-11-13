Rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel istismarla yargılanan Efecan Şenolsun: Alkollüydüm, sadece omzuna dokundum

Bir dönem internette yayınlanan "Yaşamayanlar" dizisinin setinde rol arkadaşı Elit İşcan'a cinsel saldırı ve hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanan Efecan Şenolsun'un 17 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Olayın yaşandığı anda alkollü olduğunu kabul eden Şenolsun, İşcan'ın sadece omzuna dokunduğunu söyledi.

Yaşamayanlar isimli dizinin oyuncusu Elit İşcan, rol arkadaşı Efecan Şenolsun'un önce hakaret ve küfürlerine sonrasında ise iki ayrı noktada cinsel saldırısına maruz kaldığını açıklamıştı. Söz konusu olayın ardından İşcan'ın şikayeti üzerine Şenolsun hakkında 'cinsel saldırı' ve 'alenen hakaret' suçlarından 7 yıl 9 buçuk aydan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

"ALKOLLÜYDÜM SADECE OMZUNA DOKUNDUM"

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık Yeşim Girgin ifadesinde şöyle dedi: "Haziran 2018'de Oyuncular Sendikası'nda genel koordinatör olarak çalışıyordum. Elit telefonda yaşadıklarını anlattı. Biz kendisine avukat desteği verebileceğimizi söyledik. Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey'le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi." Duruşma 4 Şubat 2021 tarihine ertelendi.

Kaynak: Hürriyet