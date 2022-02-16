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Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü vatandaş kendini bıçakladı

Aydın'da aşırı alkollü bir vatandaş, yolda yürüdüğü esnada bir esnafın elindeki bıçağı zor alarak kanına saplamaya başladı. Kanlar için ambulansa bindirilen şahıs, bu esnada polisin de silahını almaya çalıştı.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olan Ö.B., Atatürk Bulvarı üzerinde ilerlediği esnada bir esnafın elinden bıçağı zorla alarak karnına vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kalan Ö.B., olay yerine çağrılan ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AMBULASTA POLİSİN DE SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞTI

Ambulansa bindirildiği esnada polisin silahını almak isteyen Ö.B., ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Atatürk Bulvarı, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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