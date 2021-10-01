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Alkollü sürücünün ölüme sebebiyet verdiği kazada 9 yıla kadar hapsi isteniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alkollü sürücünün ölüme sebebiyet verdiği kazada 9 yıla kadar hapsi isteniyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde aracıyla tıp fakültesini kazanan gence çarparak ölümüne neden olan şansın 3 ile 9 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde aracıyla tıp fakültesini kazanan gence çarparak ölümüne neden olan şansın 3 ile 9 yıl arasında hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Olay, 11 Ağustos Çarşamba günü gece geç saatlerde meydana gelmişti. Bandırma-Çanakkale çevre yolunda seyir halinde olan Mehmet Ali Ş. (24) idaresindeki 17 ACH 528 plakalı otomobil, aynı istikamette gitmekte olan elektrikli bisiklet sürücüsü Necati Şahin Kaan'a (20) Şakir Bey kavşağında çarparak olay yerinden kaçmıştı. Çevredeki diğer sürücülerin olayı polise bildirmesi üzerine araştırma başlatılmıştı. Ekipler, Mehmet Ali Ş.'yi evinin önünde gözaltına alarak otomobilinin sol ön tarafının kazalı olduğunu belirlemişti. Mehmet Ali Ş. hakkında 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçu kapsamında iddianame hazırlanmış ve kabul edilmişti. Şüpheli Mehmet Ali Ş.'nin olay anında 1.33 promil alkollü olduğu ve 70 kilometrelik hız sınırını aşarak 89 kilometre hızla Necati Şahin Kaan'a çarptığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili dava bugün Biga Adliye Sarayı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Tutuklu bulunan Mehmet Ali Ş. duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Sanık, ilk verdiği ifadesini mahkemede tekrarladı. Olay gecesi arkadaşıyla alkol aldıklarını, viyadük köprüsünün üzerinde aracının sol ön tarafında bir şey gittiğini gördüğünü, hayvan zannettiğini söyleyen sanık, çarptığını ve yoluna devam ettiğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti sanık, tanık ve avukatların beyanlarını dinledi. Mahkeme heyeti 15 Ekim günü saat 15.00'de sanık Mehmet Ali Ş.'nin olay yerine gelerek keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma 28 Ekim'e ertelendi.

Sanık Mehmet Ali Ş.'nin 'bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Kaza öncesi üniversite sınavına giren Necati Kaan Şahin, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmıştı. Bu haberi alan aile ikinci kez yıkılmıştı. - ÇANAKKALE

Alkollü sürücünün ölüme sebebiyet verdiği kazada 9 yıla kadar hapsi isteniyor

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