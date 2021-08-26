Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı
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Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsü hem alkollü, hem de aracının çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı.

Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsü hem alkollü, hem de aracının çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı. Sürücü gözaltına alınırken, motosiklet otoparka çekildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nuri Doğrul Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikleti şüphelenerek durdurdular. Yapılan incelemede 16 ATJ 86 plakalı motosikletin Gürsu ilçesinden çalındığı ortaya çıktı. Alkolmetreye üfleyen sürücü Ali F.'nin ise 2.8 promül alkollü olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs motosikleti Huzur mahallesinde birinden aldığını iddia etti. Motosiklet çekici vasıtasıyla karakola çekildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı
Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı
Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı
Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı
Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı
Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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