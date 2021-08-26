Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı

Alkollü sürücünün motosikleti çalıntı çıktı Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerince durdurulan motosikletin sürücüsü hem alkollü, hem de aracının çalıntı kaydı olduğu ortaya çıktı.