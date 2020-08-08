Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Özdemir (76), 09 DA 966 plakalı otomobilini Karaova Mahallesi Davutlar yolunda park etti.

Aracından inip alışveriş yapmak üzere yolun karşısına geçmek isteyen Özdemir'e, Kuşadası yönüne giden A.B. yönetimindeki 06 MCR 62 plakalı otomobil çarptı.

Süleyman Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücünün 0,63 promil alkollü olduğu tespit edildi

Kaynak: AA