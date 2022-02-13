Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet takla attı, hurdaya döndü: 2 yaralı - Haberler
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Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet takla attı, hurdaya döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alkollü sürücünün kullandığı motosiklet takla attı, hurdaya döndü: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı motosiklet takla atarak hurdaya döndü.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı motosiklet takla atarak hurdaya döndü. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı yaralandı.

Kaza, Havuzlar Mahallesi Orhan Kemal 14. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havuzlar Mezarlığı yönünden Orhan Kemal Caddesi istikametine seyreden K.S. yönetimindeki 59 AES 800 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Taklalar atan motosiklet tarlaya uçtu.

Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkadaşı S.E. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı iki genç, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan trafik polisi ekipleri, motosiklet sürücüsü K.S'nin alkollü olduğunu tespit etti. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Orhan Kemal, Tekirdağ, Çorlu, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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