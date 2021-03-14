Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

14.03.2021 10:32 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:37
Alkollü sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konya'da 35 yaşındaki bir yaya, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Konya'da 35 yaşındaki bir yaya, alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskender S. (22) idaresindeki 42 CVJ 41 plakalı otomobil, Ahmet Göğüs Caddesi istikametinden Şeyh Ulema Recep Ağa Caddesi yönünü seyir halindeyken yaya Serkan Sevinç'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Serkan Sevinç, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün yapılan kontrollerinde 1,09 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan alkollü sürücü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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