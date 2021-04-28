Alkollü sürücü, otomobiliyle kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (3)
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Alkollü sürücü, otomobiliyle kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (3)

Alkollü sürücü, otomobiliyle kısıtlamada kendisini durdurmak isteyen polise çarptı (3)
Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT - Haberler | Güncel

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBESTAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaralayan Adil Çalış, mahkemece tutuklandı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, kısıtlamayı ihlal ederek, kullandığı otomobille kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarpıp, yaralayan Adil Çalış, mahkemece tutuklandı. Çalış, adliyedeki işlemlerinin ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi. Aynı olayla ilgili gözaltına alınan Celal Ç. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yücel BULUT

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