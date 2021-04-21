Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi
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Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi

Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da alkollü sürücünün kullandığı pikap, karşı şeride geçerek demir korkulukları ve ağaçları devirip apartmanın bahçesindeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi.

Konya'da alkollü sürücünün kullandığı pikap, karşı şeride geçerek demir korkulukları ve ağaçları devirip apartmanın bahçesindeki 2 araca çarptıktan sonra devrildi. Apartmana çarparak durabilen aracın sürücüsü, gülerek aracından eşyalarını istedi ardından gazetecilere tepki gösterdi.

Kaza, dün 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Melikşah Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.E. idaresindeki 42 ABC 388 plakalı pikap sürücüsü, virajı alamayarak karşı şeride geçti. Hızla bir sitenin demir korkuluklarını ve ağaçlarını parçalayan pikap, otoparkta bulunan 2 araca çarptı. Çarptığı araçları sürükleyen pikap, apartmana çarptıktan sonra durabildi. Ortalığı adete savaş alanına çeviren pikabın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. 1.60 promil alkollü olduğu anlaşılan sürücünün rahat tavırlarıyla gülerek devrilen aracından eşyalarının istemesi ve gazetecilere tepki göstermesi dikkat çekti. Alkollü sürücü kazanın ardından polis tarafından karakola götürüldü. Apartmanın da zarar gördüğü kazada, hurdaya dönen araçlar çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Apartman sakini Kaan Argun, "Biz iftarı açtıktan sonra geldik burada oturuyorduk. Ondan sonra bir baktık araba geldi. Evde çay içerken araba bir anda eve giriyor. Biz de o korkuyla geldik baktık, araba apartmana giriyor" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı. - KONYA

Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi
Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi
Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi
Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi
Alkollü sürücü önce 2 araca ardından apartmana çarptı, gülerek aracından eşyalarını istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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