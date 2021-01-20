Alkollü sürücü benzinliği birbirine kattı
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Alkollü sürücü benzinliği birbirine kattı

20.01.2021 07:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 07:31
Alkollü sürücü benzinliği birbirine kattı

ANKARA'da alkollü sürücü, benzin aldığı akaryakıt istasyonunun benzin pompasına çarptı.

ANKARA'da alkollü sürücü, benzin aldığı akaryakıt istasyonunun benzin pompasına çarptı. Emniyet ekiplerine zorluk çıkaran sürücü gözaltına alınırken, sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Olay, saat 02.00 sularında Başkent'in Yenimahalle ilçesi Akköprü Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. 06 GM 423 plakalı otomobil sahibi Cavit E., benzin almak için girdiği akaryakıt istasyonundan çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Alkolün etkisiyle benzin pompasına çarpan Cavit E., olay yerine gelen emniyet ekiplerini görünce zorluk çıkardı. 

'169 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI'İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, sürücü Cavit E.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürmek istedi. Emniyet ekiplerine zorluk çıkaran sürücü, gözaltına alındı. Karakolda yapılan alkol testinde 169 promil alkollü olduğu anlaşılan Cavit E.'nin ehliyetine 6 ay el konuldu. Cavit E.'ye alkollü araç kullanmaktan 2 bin TL para cezası kesilirken otomobil, çekici ile otoparka kaldırıldı.


Alkollü sürücü benzinliği birbirine kattı
Alkollü sürücü benzinliği birbirine kattı
Alkollü sürücü benzinliği birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat EKİNCİ

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