Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
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Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı

13.12.2020 15:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:01
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı

Bursa'da kısıtlamaya rağmen şehir merkezinde alkol içerek polise ve vatandaşlara zorluk çıkartan, aynı zamanda sokak kedisine tekme atan ve alkol şişesini kıran şüpheli, gözaltına alındı.

Bursa'da kısıtlamaya rağmen şehir merkezinde alkol içerek polise ve vatandaşlara zorluk çıkartan, aynı zamanda sokak kedisine tekme atan ve alkol şişesini kıran şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin yunus polislerine "Gel bir tur atalım motosikletle, bu akşam benim misafirimsiniz" demesi dikkatlerden kaçmadı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinden izinli olarak çıkan Serkan K.(24) sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden, elindeki alkol şişesiyle şehrin merkezinde alkol içip, taşkınlık yapmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlara zor anlar yaşatan Serkan K., bir süre sonra elindeki şişeyi yere fırlatarak kırdı. Açık olan iş yerlerine girip, rahatsız eden Serkan K.'nin kaldırımda yürüyen kediye tekme atmaya çalışması kameralar tarafından görüntülendi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"Gel bir tur atalım sizinle, bu akşam misafirimsiniz"

Olay yerine gelen Motorize Yunus Timleri, şüpheli Serkan K.'yi durdurup üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ekmek bıçağı ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirilirken, Serkan K.'nin cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtildi. Karşısında yunus polislerini gören Serkan K.'nin söyledikleri, polisi bile şaşırttı. Serkan K.'nin, "Gelin motosikletle tur atalım, bu akşam misafirimsiniz sizi bırakmam. Harbiden gazeteye çıktık. Uyuşturucular zulada, bulamazsınız" demesi, kameralar tarafından görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve maske takmamak suçundan toplamda 4 bin 86 lira para cezası uygulanan Serkan K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı
Alkollü şehir magandası, polisi bile şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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