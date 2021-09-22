BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda alkollü bir şahsın cüzdanını çalarak kaçmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin hırsızı kovaladığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 03.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri Talbaşı Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir şahsı, takibe aldı. Şüpheli şahıs Hüseyinağa Mahallesi Kilit Sokak içerisine girerek, alkollü bir şahsı izlemeye başladı. Alkollü şahsın ayağa kalkmasını fırsat bilen şüpheli, cüzdanı alarak kaçmaya başladı. Güven Timleri hırsızı Halas Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde arama yapan polis ekipleri, şahsı polis merkezine götürdü. Şahsın polisten kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.