Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı Beyoğlu'nda alkollü bir şahsın cüzdanını çalarak kaçmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda alkollü bir şahsın cüzdanını çalarak kaçmaya çalışan şahıs, güven timleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekiplerinin hırsızı kovaladığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece 03.30 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği ekipleri Talbaşı Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir şahsı, takibe aldı. Şüpheli şahıs Hüseyinağa Mahallesi Kilit Sokak içerisine girerek, alkollü bir şahsı izlemeye başladı. Alkollü şahsın ayağa kalkmasını fırsat bilen şüpheli, cüzdanı alarak kaçmaya başladı. Güven Timleri hırsızı Halas Sokak üzerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinde arama yapan polis ekipleri, şahsı polis merkezine götürdü. Şahsın polisten kaçtığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı

Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı

Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı

Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı

 ABD'li güzel fenomen cinayete kurban gitti! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli

ABD'li güzel fenomen cinayete kurban gitti! Polis her yerde katili arıyor, nişanlısı ilk şüpheli

 Kanlar içindeki hamile eşini kucağına alıp yardım istedi! Cani kocanın 'intihar' oyununu polis bozdu

Kanlar içindeki hamile eşini kucağına alıp yardım istedi! Cani kocanın "intihar" oyununu polis bozdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergen Yalçın Sezai Temelli Joe Biden Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Akalın
Spor Mustafa Denizli Caner Cindoruk Sergen Yalçın Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Mimar Sinan Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Alkollü şahsın cüzdanını çaldı, güven timlerinden kaçamadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 23:11:00. #1.12#