Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Vatandaşların meraklı gözlerle izlediği şahsı, polis ekipleri tramvayın önünden kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen O.K., tramvay raylarının üzerine oturdu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipleri gören şahıs, seyir halindeki tramvayı durdurarak önüne yattı. Ayaklarını da tramvaya uzatan şahıs, bir süre sonra polis ekipleri tarafından tramvayın önünden alındı. Vatandaşlar da meraklı gözlerle olup biteni izlerken, şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

Alkollü şahıs tramvayın önüne yattı, ortalığı birbirine kattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Osman Kavuncu Bulvarı, Tramvay, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title