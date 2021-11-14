Alkollü hasta, sağlık çalışanlarını darbetti

MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen alkollü Hasan A., kendisine müdahale etmek isteyen doktor ile sağlık görevlisine saldırdı. Yaralanan doktor ve sağlık görevlisi tedavi edilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra baygınlık geçiren Hasan A., arkadaşları tarafından hastanenin acil servisine getirildi. Bir süre sonra kendine gelen Hasan A., müdahale etmek isteyen acil servis doktoru Abdullah Ercan ile acil servis koordinatörü Yunus Karayılan'a saldırdı. Saldırıda kolunda çatlak oluşan doktor Abdullah Ercan ile darbedilen koordinatör Yunus Karayılan tedaviye alındı. Polis, saldırgan Hasan A.'yı gözaltına aldı.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serdar Deniz, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya tepki göstererek, "Dün akşam hastanemiz Acil Servisinde, alkollü olduğu belirtilen hastaya müdahale esnasında, hasta tarafından Acil Servis Hekimimiz ve Acil Servis Koordinatörümüzün darbedildiği üzücü bir olay yaşanmıştır. Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyorum. Sağlık çalışanlarının kanayan yarası olan bu ve benzeri tüm çirkin saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri

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