Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı
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Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı

05.11.2020 12:42 | Son Güncelleme: 05.11.2020 15:15

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Polis çevirmesine takılan 1.09 promil alkollü çıkan oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

İlker Aksum, 14 Ağustos günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi. Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

AVUKAT İSTEMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.

Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı
Haber Yorumları (7)
KAZASIZ KUL OLMAZ EKIBI: içip bırıne çarpması daha mı ıyı yenı bır emrah serbs mı dogdun ceza onemlı
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OĞUZ: Merak etmeyin birşey olmaz. Polis şehit eden sinan çetinin oğlu ceza almadıysa, ne ala ceza. . . Maalesef.
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NÖBETÇİ YORUMCU: Her zaman söylerim, Alkollü araba kullanmayın, araba kullanmayı bırakın
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