Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı

Ünlü oyuncu İlker Aksum, geçtiğimiz ağustos ayında İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Polis çevirmesine takılan 1.09 promil alkollü çıkan oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

İlker Aksum, 14 Ağustos günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir mekanda alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan alkollü şekilde ayrılan Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi. Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

AVUKAT İSTEMEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.