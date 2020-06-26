Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
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Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor

Gece 22.00 ila 06.00 saatleri arasında uygulanan alkol satış yasağında cezalar 3 katına çıkıyor. Meclis'e sunulan yeni torba yasadaki düzenlemeye göre 20 bin lira ila 120 bin lira arasında uygulanan cezai işlem, 65 bin lira ila 320 bin lira bandına yükseltilecek.

Yasaklı saatlerde alkol satmanın cezası 3 kat artıyor
26.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:31

Gece saat 22.00'den sonra alkol satan bakkal ve bayilere uygulanan ceza 3 katına çıkıyor. Meclis'e getirilen torba yasaya göre, alkol satmanın yasak olduğu saatlerde yasağı delenlere 320 bin liraya kadar para cezası kesilecek. 5 yıl içerisinde 3 kez ceza yiyen esnafın alkol satma ruhsatı elinden alınacak.

AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifine göre, gece saat 22.00 ila sabah saat 06.00 saatleri arasında alkollü içki satışı yapan bakkal, market, bayi ve benzeri iş yerlerine 65 bin lira ila 320 bin lira arasında değişen tutarlarda para cezası kesilecek.

YASAĞI 3 KEZ DELENLERİN RUHSATI GİDECEK

Mevcut uygulamada bu yasağı çiğneyen iş yerlerine 20 bin lira ila 120 bin lira arasında cezai yaptırım uygulanıyor. Teklife göre alkol satma yasağını 5 yıl içerisinde 3 kez delen iş yerlerinin alkollü içki ve açık alkollü içki satış ruhsatları iptal edilecek.

ETİL ALKOLÜN SATIŞINA DA CEZA VAR

Düzenlemeye göre, etil alkolü satışa sunan ya da satan işletmelere 20 bin liradan 100 bin liraya kadar değişen tutarlarda idari para cezası kesilecek.

Manşet

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