Alkol Satışı yasak mı? Alkol yasağı kalktı mı? Alkol atışı son durum ne?
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Alkol Satışı yasak mı? Alkol yasağı kalktı mı? Alkol atışı son durum ne?

Alkol Satışı yasak mı? Alkol yasağı kalktı mı? Alkol atışı son durum ne?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Tam kapanma sürecinde vatandaşların en merak ettiği konulardan biri haline gelen alkol satışı konusunda meraklı sorular soruluyor. Peki, alkol yasağı kalktı mı? Alkol atışı son durum ne? Alkol Satışı yasak mı?

Ramazan Bayramı sonuna kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde alkol satışının yasak olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Alkol atışı son durum ne? Alkol Satışı yasak mı? Alkol yasağı kalktı mı?

ALKOL SATIŞI YASAK MI?

Alkol satışı hakkında yapılan açıklamalar vatandaşların akıllarındaki soru işaretlerini giderememişti. Yetkili makamlardan yeni açıklamalarla konu aydınlatılmaya çalışıldı.

SÜLEYMAN SOYLU TAM KAPANMA ALKOL YASAĞI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yasakla ilgili şunları söyledi:

"Genelge çok açık. İstisnada yer almıyor ve kapalı. Çok doğal olarak. Bu açıdan da herhangi bir muafiyet yok, soru işareti söz konusu değil. Bu fedakarlığa tekel büfelerimiz de katlanacaklar. Bu dönem içerisinde onlardan da bir fedakarlık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

İÇKİ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

29 Nisan 19.00'da tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte alkol yasağı da başlamış oldu.

ALKOL SATIŞI YASAĞI KALKTI MI?

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter'dan "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Ancak son durum ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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