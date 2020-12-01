Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Yakutsk bölgesinde düzenlenen bir ev partisinde, alkol bitince dezenfektan içen 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Bir kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Rusya'nın Yakutsk bölgesine bağlı Tomtor köyünde düzenlenen bir partide, 44 yaşındaki iş adamı Alexander Kalinin, alkol tükenince partiye katılanlar için Kovid-19'a karşı kullanılan dezenfektan tedarik etti.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dezenfektanı içen 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Bir kişinin hastanede tedavisi devam ediyor. İşadamı insanların ölüme sebep olan yasadışı maddeyi tedarik etme suçundan tutuklandı.

Olaydan sonra polis, işadamının verdiği adreslerde elde ettiği 4,879 litre dezenfektanın fotoğraflarını paylaştı.