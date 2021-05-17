Alkol alıp birbirlerini bıçakladılar: 1 öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan bıçaklı kavga sonrası 1 kişi yaralanmış 1 kişide hastanede hayatını kaybetmişti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 13 Mayıs 2021 tarihinde yaşanan bıçaklı kavga sonrası 1 kişi yaralanmış 1 kişide hastanede hayatını kaybetmişti. Polisin yaptığı çalışmalar sonrasında bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden kişinin aynı olayda yaralanan arkadaşı tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı ve gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Turgutlu'da geçtiğimiz Perşembe günü Mehmet Kızılkaya ile H.G., Atatürk Mahallesi Koşukırı Çarşısı yakınlarında bıçakla yaralanmış olarak bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Mehmet Kızılkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve çapraz sorguların ardından, hastanede yaşamını yitiren Mehmet Kızılkaya'nın olayda yaralanan arkadaşı 38 yaşındaki H.G. tarafından bıçaklandığını belirledi.

Hastanede tedavisi sonrası gözaltına alınan H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı