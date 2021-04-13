Aliyev'in ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la yaptıkları Karabağ savaşında ölen Ermeni askerlerin miğferleri ile bir poz verdi. Bu fotoğrafın paylaşılması ile sosyal medya ikiye bölündü.

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ zaferi kutlamaları devam ediyor. Bölgeye ziyaretler düzenleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çektirdiği bir fotoğraf polemik konusu oldu. Aliyev'in savaşta ölen Ermeni askerlerinin miğferleriyle poz vermesi, sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Kimileri Aliyev'i böyle bir şey yapmasına gerek olmadığını hatırlatarak eleştirdi, kimileri de fotoğrafa destek verip 1992 yılında Karabağ'daki Hocalı katliamını gündeme getirdi. Bazı kullanıcılar da "Bugun Ermenilerin ellerine koz geçsin yine aynı katliamları yaparlar." şeklinde yorumlar yaptı.