Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz

29.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 29.09.2020 17:28

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptıklarını görmezden geldiğini belirterek, "Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, uluslararası toplumun Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaptıklarını görmezden geldiğini söyledi. "Diktatörlük, Ermenistan'da resmi siyaset haline geldi" diyen Aliyev, "Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak. Azerbaycan, ona yerini gösterecek ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis edecek" ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev, ülkede görevine başlayan Pakistan'ın Bakü Büyükelçisi Bilal Haye'yi kabul etti. Haye, Aliyev'e güven mektubunu sundu.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Pakistan'ı Keşmir meselesinde her zaman desteklediklerini belirtti.

"PAKİSTAN'A MİNNETARIZ"

Pakistan'ın Ermenistan'ı ülke olarak tanımadığını anımsatan Aliyev, "Bu karşılıklı destek, iş birliğimizin kardeşlik doğasını yansıtıyor. Pakistan'a ülkemizin toprak bütünlüğü konusundaki kararlı tutumundan dolayı minnettarız" dedi.

10 SİVİL ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Azerbaycan'a yönelik saldırı başlattığına dikkati çeken Aliyev, bu saldırılarda 10 Azerbaycanlı sivilin öldürüldüğünü, 20'den fazla sivilin de yaralandığını kaydetti.

"KENDİ TOPRAKLARIMIZ İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da operasyonlarına başarılı şekilde devam ettiğini vurgulayan Aliyev, "Kendi toprağımızda savaşıyoruz. Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçasıdır. Uluslararası toplum, ülkemizin toprak bütünlüğünü tanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"BU APTAL DİKTATÖRÜ DURDURMAZSANIZ BİZ DURDURURUZ"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bölgedeki barış ve güvenlik için tehdit oluşturduğunu belirten Aliyev, "Ne yazık ki uluslararası kuruluşlar, Paşinyan rejiminin yaptıklarını görmezden geliyor. Diktatörlük, Ermenistan'da resmi siyaset haline geldi. Uluslararası toplum, aptal bir diktatörü durduramazsa Azerbaycan durduracak. Azerbaycan, ona yerini gösterecek ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis edecek" ifadelerini kullandı.

Aliyev'den uluslararası topluma çağrı: Ermenistan'ı durdurmazsanız biz durduracağız
Nikol Paşinyan
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (1)
YATKO: La bu sakallarini tras etsin ayni netanyahu
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Meral Akşener Volkan Bozkır Charles Michel Erkan Kandemir
Magazin Ali Sürmeli Demet Akalın Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Çocuk Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 17:27:56. #1.14#
title