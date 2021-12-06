Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi - Haberler
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Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da alışveriş yaptığı sırada maske takmadı. Maskesiz görülen Frederiksen, sosyal medya hesabından özür mesajı yayınladı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Aralık'ta sosyal medya hesabından yayınladığı özür mesajında, "Dün Kopenhag'da bir mağazadayken maske takmayı unuttum. Yeni kurallar getirildikten sonra bunu yapmayı unuttum. Bir vatandaş filme aldığı için haber oldu. Bunun hepimizin başına gelebileceğini biliyorum, sadece benim değil. Bu yüzden elbette özür diliyorum ve virüsün yayılmasını durdurmak için yaptığımız her şey için herkese bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Alışverişte maske takmayı unutan Danimarka Başbakanı, özür diledi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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